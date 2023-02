Nojer stao u odbranu Hrvata: Srce ste mi iščupali

Manuel Nojer (Neuer) volio je raditi s Tonijem Tapalovićem, trenerom golmana koji je dobio otkaz u Bajernu.



Niti jedna promjena trenera golmana u svijetu nogometa nije odjeknula tako jako kao ona u bavarskom klubu.

Praktički prva vijest o Bavarcima postala je smjena Hrvata Tonija Tapalovića. Iskusni trener golmana dugi niz godina je bio u Bajernu i praktički je od Manuela Nojera stvorio velikog golmana.

Prozvao čelnike kluba

Neuer je nedavno slomio nogu na skijanju i za njega je sezona završila, a u međuvremenu je Bayern otjerao Tapalovoića. To nikako nije dobro sjelo Nojer, koji je prozvao čelnike kluba i žestoko ih napao.

- Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovom su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri, kao da mi je netko iščupao srce, rekao je legendarni Nijemac za "The Athletic".

Kako je naglasio, za njega je to veliko razočarenje.

- Ovdje se radi o ljudskoj strani stvari, načinu na koji se postupalo s cijenjenim zaposlenikom. U Bajernu želimo biti drugačiji, želimo biti porodica. A onda se dogodi nešto što nikad prije nisam doživio. Tužna stvar za sve, klub, Tapu, za stručni štab i sve golmane, uključujući i mene. Ipak, s jedne sam strane čovjek, a s druge profesionalac, dodao je.

Odgovor Olivera Kana

Odgovorio mu je Oliver Kan (Kahn).



- To nije dobro za Manuela kao kapitena, a ne predstavlja ni Bajernove vrijednosti. Takve izjave dolaze u potpuno pogrešno vrijeme jer su pred nama jako važne utakmice. Nojer se osjetio lično pogođen, to morate razumjeti do određene mjere. Znali smo to čim smo mu rekli odluku, nije ju sjajno primio. Slično sam prošao ja u njemačkoj reprezentaciji 2004. Sep majer (Sepp Maier) osjetio je da ga je savez izdao. Bio sam razočaran i ljut, ali znao sam da je prioritet ekipe zajednički cilj. To mi je bilo važnije od ličnih osjećaja i zato nisam javno istupao. Manuel je napravio suprotno. Imat ćemo vrlo ozbiljan razgovor o tom potezu', rekao je Kan.

Inače, Nojer je bio jako vezan za Topalovića, a zbog toga svakog ljeta dolazi u ovu zemlju na odmor.