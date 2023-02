Italijani tvrde: Inter sprema novi ugovor za Džeku

Inter će uskoro ponuditi novi ugovor Edinu Džeki, piše "Tutto mercatoweb".

Kako kažu, Romelo Lukaku će tokom ljeta otići, a klub iz Milana će ponovo trebati Džeku zajedno s Lautarom Martinezom.

- Postoji želja da se Džeki produži ugovor i pored njegovih 36 godina života. Bit će tu potreban dogovor vezano za zaradu igrača, jer on zarađuje pet miliona eura godišnje. I klubu je ideja da se to malo smanji, ali sve bilo nadomješteno ugovorom, jednu plus jednu godinu - pišu Italijani.

Prema ovim najavama, pregovori bi mogli početi za nekoliko dana.