Petrić: Jedino ja mogu da budem kriv

Trener Partizana Gordan Petrić izjavio je da jedino on može da bude kriv nakon katastrofalnog poraza njegovog tima od Mladosti GAT u Humskoj (0:4). Novosađani su održali čas fudbala favorizovanim Beograđanima, kaznili svaku njihovu grešku i stigli do sigurno najvećeg trijumfa u svojoj historiji.



Petrić je poslije meča pokušao da objasni razloge prilično loše igre njegovog tima i poraza koji je Partizan ostavio na ogromnih 11 bodova zaostatka za Crvenom zvezdom.

- Jedini za kritiku sam ja. Moja naivnost, dobrota, a možda i neznanje... To nas je koštalo poraza. To znam ja i znaju igrači. Jedino ja mogu da budem kriv. Poklonili smo golove protivniku, da li se to događalo nekad, to ne znam. Poruka koja mi je stigla (sa tribina - op.a.), upravu su ljudi, obrukali smo se. Ne znam kada je Partizan primio ovako naivne golove - rekao je Petrić za Arenu Sport.

Veliki problem za Partizan predstavlja to što ga već u četvrtak očekuje gostovanje moldavskom Šerifu i prva utakmica nokaut faze Lige konferencije.

- Sigurno su igrači svjesni važnosti meča... Ko god izađe na teren od svih nas mora da pokaže kvalitet, dodao je Petrić.