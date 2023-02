Uhapšen fudbaler Juventusa: Bivša djevojka ga prijavila zbog nasilja

Napadač Juventusa Mohamed Ihataren (Ihattaren) uhapšen je u Nizozemskog zbog fizičkog nasrtanja na bivšu djevojku.

Nizozemski mediji pišu da je 21-godišnji Ihataren otputovao u Amsterdam kako bi proslavio rođendan.

On je u nedjelju lišen slobode, zbog napada na bivšu djevojku.

Policija je danas obavila pretres njegovog doma i pretražila je njegove lične stvari.

Ovo je drugo hapšenje za mladog Nizozemca u svega nekoliko mjeseci, jer je u novembru isto bio lišen slobode zbog prijetnji.

Mohamed Ihataren je bio jedan od najvećih talenata svoje generacije, a probio se na scenu u PSV-u.

On je za Juventus potpisao u avgustu 2021. godine, a oni su ga odmah poslali na posudbu u Sampdoriju, nakon čega su i počeli problemi. On je uz to imao još i porodičnih problema koji su sigurno ostavili traga na njegovo ponašanje, ali oni nisu opravdanje.