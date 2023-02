Ljuti navijači Arsenala gađali flašama i čašama De Brujnea

Bijesni zbog teškog poraza te zbog toga što je za njega najzaslužniji De Brujne, koji se tokom utakmice žestoko zakačio sa suparničkim trenerom Mikelom Artetom, navijači Arsenala burno su dočekali izlazak najboljeg igrača gostiju s terena. De Brujne je napustio igru tri minute prije kraja, daleko od mjesta na kojem se vrše zamjene. To je značilo da je morao preći veliki put, pola kruga oko igrališta, kako bi došao do klupe Sitija.

Postigao je prvi i namjestio treći gol za trijumf u gostima kojim je aktuelni prvak dosadašnjem lideru u 23. kolu uzeo prvo mjesto, i to nakon što je Arsenal imao čak osam bodova prednosti.





Dok je hodao prema odredištu, navijači Arsenala su ga s tribina gađali flašama i čašama. On je na to reagirao bez riječi i sa smiješkom. To je navijače Arsenala još više iznerviralo, a poludjeli su kada je KDB jednu od flaša kojom su ga gađali primio i štopao nogom, kao što belgijski velemajstor inače radi s loptom.

Odmah zatim je De Brujne u posljednji trenutak izbjegao veliku čašu koja mu je s tribina letjela prema glavi i nastavio dalje sa smiješkom.

Nakon utakmice i velike pobjede De Brujne nije se prestao šaliti s navijačima Arsenala. Na Instagramu je prvo objavio story sa slikom na kojoj diže ruku uz natpis "Može pivo?", a zatim drugi story na kojem je fotografija kako prema De Brujneu dolijeće pivska čaša uz njegov komentar: "Hvala."