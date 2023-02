Ibrahimović: Na faci mi se vidi jesam li iz Švedske ili BiH

Dovoljno je samo reći Zlatan Ibrahimović. Čovjek je osvajao naslove sa Ajaksom, Interom, Barsaelonom, Milanom i PSG-om, a planira još igrati iako sada imam41 godinu.

Naravno, osim višestruko dokazanih golgeterskih i akrobatskih kvaliteta, Ibrahimović je i medijski najzabavniji fudbaler na svijetu, što dokazuju njegove nebrojeno citirane i prepričavane izjave.

Dođi mojoj kući

Ibrahimović odlazi iz PSG-a: “Došao sam kao kralj, odlazim kao legenda!”

“Dođi mojoj kući pa ćeš vidjeti jesam li gay… i povedi svoju sestru”, odgovorio je Ibrahimović reporterki koja ga je pitala je li homoseksualac.

“Švedski stil? Ne. Jugoslavenski stil? Naravno da ne. To mora biti Zlatanov stil”, rekao je o utjecaju njegovog porijekla na stil igre.

“Kad me pitaju jesam li iz BiH ili Švedske, kažem im: Vidi mi se na faci.”

“Prvo sam krenuo lijevo, on također. Onda sam krenuo desno, on također. Onda sam opet krenuo lijevo, a on je otišao kupiti hot dog”, rekao je Ibra nakon što je predriblao defanzivca Liverpula.

“Gledali smo u svlačionici ko što sluša na playeru, bilo je mnogo pjesama različitih izvođača. Lijepo je znati da čak i Dejvid Bekam (David Beckham) nema dobar ukus u svemu”, provocirao je Ibra Bekama s kojim je igrao u PSG-u.

“Da sam nastavio sa taekwondoom, vjerojatno bih osvojio nekoliko olimpijskih medalja”, rekao je Zlatan koji je kao tinejdžer imao crni pojas u tom sportu.

Kao 11 bebica

“Kada mene kupujete, vi kupujete Ferrari. Kada vozite Ferrari, u njega stavljate najbolje gorivo, odlazite na autocestu i pritisnete gas do kraja. Gvardiola (Guardiola) je u mene stavio dizel i vozao me po selu. Trebao je kupiti nekog Fiata, rekao je Zlatan o odnosu s Pepom Gvardiolom.

“Tačno je da ne znam mnogo o igračima koji igraju u Francuskoj, ali oni definitivno znaju ko sam ja”, nakon što je dogovorio prelazak u PSG.

“Kada sam vidio da sudija vadi crveni karton, pomislio sam “Ovaj nema pojma šta radi”, ili je možda vidio nešto sasvim drugo. Najgore je bilo kad sam nakon isključenja vidio kako su se igrači Čelzija okupili oko mene. Osjećao sam kao da me okružilo 11 bebica,” kazao je Zlatan nakon revanš utakmice Lige prvaka Čelzija – PSG u kojoj je isključen zbog prekršaja nad Oskarom (Oscar).

“Povrijeđeni Zlatan je ozbiljan problem za svaku ekipu”, u svojoj autobiografiji Šveđanin se brine da se ekipi bez njega u sastavu eksponencijalno povećavaju problemi.

“A onda je Gvardiola počeo filozofirati. Jedva da sam ga slušao. A i zašto bih? Bilo je to sr*** o krvi, znoju i suzama, takve dosadne rečenice”, pričao je o Gvardioli i boravku u Barseloni.

“Morate pitati svoju ženu o tome”, odgovorio je Ibrahimović novinaru na pitanje odakle mu ogrebotine po licu.

“Ne, Zlatan ne ide na probu”, odgovorio je Ibrahimović Arsenalu, kad ga je Arsen Venger (Arsene Wenger) kao mladog igrača želio dovesti u klub.

Dajte im bicikl

“Tražimo odgovarajući stan u Parizu. Ako ga ne pronađemo, vjerovatno ćemo kupiti hotel”, nakon što je upitan za smješaj porodice po dolasku u PSG.

“Dajte im bicikl s mojim autogramom, to će im biti dovoljno”, seksistički je Ibrahimovićev odgovor na pitanje trebaju li nogometašice u Švedskoj biti plaćene jednako kao i muškarci.

“Žoze Murinjo (Jose Mourinho) je potpuna Gvardiolina suprotnost. Ako je Murinjo svjetlo u sobi, Gvardiola navlači zavjese”, kazao je Ibrahimović o Portugalcu za kojega je kratko igrao.

“Jedno je sigurno, na Svjetskom prvenstvu bez mene, nemate šta gledati. Zato nije vrijedno čekati početak SP-a”, Ibrahimovićeve su riječi nakon što se Švedska nije uspjela kvalificirati na SP u Brazilu 2014.

“Ja sam broj jedan. Tako se osjećam. Ako mislite da ste drugi najbolji, gotovi ste. Činjenica da nisam nikad osvojio Zlatnu loptu ili postao FIFA igrač godine, ne mijenja činjenicu da ne mogu biti broj jedan, govorio je vezano za Mesija (Messi) i Ronalda.

“Po mojoj računici, moguće je izgubiti devet bodova u samo tri utakmice”, kazao je Ibrahimović na pitanje može li Ajaks ispustiti prednost od devet bodova u posljednjih devet utakmica nizozemskog prvenstva.