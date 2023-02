Meho Kodro za "Avaz": Real je favorit na Enfildu

Naš fudbalski stručnjak Meho Kodro (56) u razgovoru za portal „Avaza“ prognozirao je večerašnji (21 sat), prvi duel osmine finala Lige prvaka Liverpul – Real.



- Ni jedan ni drugi rival nije u nekoj formi, ali zbog historije, iskustva, pa čak i kvaliteta, mislim da je blagi favorit Real Madrid – rekao je Kodro i dodao:

Različiti timovi

- Realu nije potrebno da igra dobro da bi pobijedio, dok Liverpul mora odigrati gotovo perfektno za trijumf, bez obzira na to što večeras igra kod kuće.

I menadžer „Redsa“ Jirgen Klop (Jurgen Klopp) je na pres-konferenciji pred večerašnju utakmicu izjavio da njegovi izabranici „moraju odigrati dvije super utakmice da bi prošli dalje, dok je s Realom obrnuto - ne moraju biti na top nivou, a opet će imati šansu“.

- To je tako, vidjeli smo to u posljednjih niz godina. Jednostavno, Madrid ne mora igrati dobro da bi pobijedio. Na kraju krajeva, tako je čak i osvojio Ligu prvaka prošle godine. Sjetite se prošlogodišnje nokaut-faze... Nisu igrali kvalitetno, protivnici su čak bili i bolji u četvrtfinalu, u polufinalu, pa čak i Liverpul u finalu, ali su došli do trofeja. Jednostavno, Real Madrid je takva ekipa. Ne moraju igrati dobro čak ni u kontinuitetu za vrhunski rezultat. Madrid ima to nešto što nema možda niko, da pobjeđuje na taj način - analizira Kodro.

Prethodni dueli

U maju 2022. godine “Kraljevski klub” je na „Stade de Franceu“ pobijedio (1:0) “Redse” u finalu Lige prvaka i osvojio 14. evropski naslov. Također, Real je bio bolji i u četvrtfinalu sezone 2020./’21. Tada je na Santijago Bernabeuu slavio sa 3:1, a potom odigrao 0;0 na Enfildu. Real i Liverpul igrali su i u finalu 2018. godine, a španski velikan je bio bolji i u Kijevu, gdje je slavio sa 3:1. Klub iz Madrida pobijedio je u obje utakmice u grupi u sezoni 2014./’15. (1:0, 3:0). Posljednji put „Redsi“ su bili bolji u osmini finala 2009. godine ostvarivši dvije pobjede (4:0, 1:0). Liverpul i Real su bili na suprotnim stranama i u finalu 1981. godine, a Englezi su pobijedili sa 1:0 na pariskom Parku prinčeva.

- Ne znam šta će se večeras dogoditi, može pobijediti i Liverpul, ali taj skor i sve ostalo je na strani Real Madrida. Večeras neće igrati Toni Kros, ne znam koliko će to Realu biti hendikep, ali imaju oni tu alternativu. Bez obzira na sve, mislim da je Real favorit - zaključio je naš fudbalski stručnjak.