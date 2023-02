Bh. futsal trener Nijaz Mulahmetović nakon uspjeha za "Avaz": Osjećaj je fenomenalan

Imali smo tri utakmice koje smo konrtolisali od početka do kraja. U četvrtfinalu smo dobili utakmicu bez primljenog gola, dok smo u polufinalu rutinski dobili ekipu Murtera. Finale smo igrali sa najvećim iznenađenjem turnira, ekipom Šibenika koja je izbacila sve favorite turnira.

Dugi niz godina Nijaz je igrao na velikim terenima. Od 2010. do 2017. godine bio je kapetan BiH futsal reprezentacije. Čak pet puta osvajao je naslove državnog prvaka BiH, a kako kaže prati svoj bivši klub GFC Sarajevo i Premijer futsal ligu BiH.



Pratim futsal Premijer ligu BiH

- Pratim sve utakmice GFC Sarajeva i ostale bh. klubove, s obzirom da sam član stručnog štaba reprezentacije BiH to mi je i posao. Drago mi je da je borba za vrh tabele futsal premijer lige neizvjesna, ali smatram da je ekipa Staroga Grada još uvijek najveći favorit. Što se tiče GFC Sarajeva to je neki sistem koji smo implementirali dok sam ja još bio trener i sada to ide svoji tokom. Dosta mladih igrača izlazi iz vlastitog omladinskog pogona, što je sigurno jedan recepet ako niste u mogućnosti da dovodite i kupujete igrače - izjavio je Mulahmetović.

Nijaz Mulahmetović je Od 2018. godine u stručnome štabu futsal A reprezentacije BiH, pitali smo bivšeg bh. kapitena kako stoji naši „Zmajevi“ i šta je to što nas očekuje u narednom periodu.

- Futsal reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje nastavak kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Okupljanje smo zakazali za ponedjeljak, gdje nam slijede dvije odlučujuće utakmice. Tako ćemo 3. marta u Jerevanu gostovati selekciji Armenije, dok 8.3. u Sarajevu igramo protiv reprezentaciju Češke.

Podbacili smo prvi dio kvalifikacija i sada moramo uhvatiti drugo mjesto koje donosi baraž. Sigurno da će biti veoma teško, ali se iskreno nadam da ćemo biti oni pravi i puno bolji nego što smo bili u te prve dvije utakmice koje smo nažalost izgubili – kazao je Mulahmetović na kraju razgovora.