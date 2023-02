Meho Kodro za “Avaz”: Svaka čast Džeki

Inter našeg Edina Džeke večeras (21 sat) u Milanu protiv Porta igra prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka.

- Ovako na prvu, to mi je nekako skroz izjednačen par – rekao je naš fudbalski stručnjak Meho Kodro (56) u razgovoru za Dnevni avaz i dodao:

Stabilan tim

- Porto je stabilan tim, već dugo igraju s ovim trenerom (Seržio Konseisao je šef struke od 1. jula 2017. – op. a.) , tako da očekujem baš neizvjesnu utakmicu.

No, Kodro, kao i svi Bosanci i Hercegovci, večeras će zbog “Dijamanta” biti uz Inter.

- Edin je stvarno majstor, ali baš majstor majstora, svaka mu čast. Toliko godina da se održi na tom nivou, to je gotovo u sferi nemogućeg. Ali eto – inače su se produžile karijere igrača, ali njegova je zanimljiva iz više razloga. Edin igra baš na visokom nivou već godinama. Igra dobro u kontinuitetu, postiže golove... – konstatira Kodro, koji je, također, bio jedan od naših najboljih napadača svih vremena.

- Kad bi neko sada tražio neku poziciju gdje je baš teško održati se toliko godine na visokom nivou, to je gore naprijed. Ipak, to je zahtjevna pozicija, ali Edin se nekako uspijeva održati i zbog toga mu baš svaka čast.

Iako Džeko za manje od mjesec – 17. marta puni 37 godina, već dugo se priča o njegovom novom ugovoru.

Siti favorit

- Edin je i dalje igrač koji je na svjetskom nivou. Ne čudi me to što mu je Inter pripremio novi ugovor, jer je toliko puta – u tako jakoj konkurenciji, i ove godine bio i starter, i strijelac, i asistent, i igrač odluke. Također, on i učestvuje u igri, kreira... Bez obzira na njegove godine, vidim da je netaknut. U tim godinama ne može ti biti veća satisfakcija, nego kad ti dođu i kažu: Spremili smo novi ugovor. Inače, kad pričam o Edinu - već dugo, to radim samo u superlativima, ali on to stvarno zaslužuje. Jer, kada s bilo koje strane pogledaš njega ili njegovu karijeru – nema mrlje. I dalje igra Ligu prvaka, i način na koji igra, i utisak koji ostavlja, te kako o njemu pričaju saigrači i protivnici, to je baš u sferi nemogućeg. Ali eto, svaka čast – istakao je legendarni Mostarac.

Kada je u pitanju prvi dueč RB Lajpcig – Mančester siti, Kodro ističe da prvak Engleske apsolutni favorit.

- Bilo ko danas da igra protiv Sitije, ne da je autsajder, nego je u podređenom položaju. Tako je i u Lajpcigu. Siti je nekako baš neprikosnoven, zadnjih nekoliko godine su jedan od glavnih kandidata da osvoje Ligu prvaka, ali im se to nije dalo iz raznih razloga. Mislim da su u ovom duelu baš favoriti. A šta će biti vidjet ćemo, Lajpcig nije loša ekipa – dobro su složeni, iako ne znam da li su im baš zadovoljeni apetiti u Bundesligi – zaključio je Kodro.

I dalje bez angažmana

Kodro je i dalje bez trenerskog angažmana, nakon što je 30. juna napustio švicarsku Lozanu Oši.

- Nema još ništa da bih – tako da kažem, podvukao. Vidjet ćemo šta će biti – rekao je Kodro.