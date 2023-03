Fati dodatno zabrinuo Ćavija nakon povreda tri važna igrača

Ovih dana samo loše vijesti dolaze do trenera Barcelone Ćavija (Xavi). Zdravstveni problemi igračkog kadra su ogromni, a u četvrtak je na programu El Klasiko u Kupu kralja.



Lista povrijeđenih

Pedri se povrijedio i na Kamp Nouu su prve prognoze da će talentovani vezista pauzirati oko mjesec. Progutali su knedlu kada im je saopšteno da za duel sa Real Madridom neće konkurisati ni Usman Dembele, a uhvatili za glavu zbog povrede Roberta Levandovskog. Međutim, ni tu nije kraj, lista povrijeđenih se povećava iz dana u dan.

Ćavi je ostao bez alternative za Poljaka, nema klasičnu “devetku”. Zimus se olako odrekao Memfisa Depaja, iako ga je hvalio kako pristupa utakmicama i treninzima, Ansu Fati jedan je od rijetkih koji može da se snađe u toj ulozi – mada, on više voli da dejstvuje po boku, ali opet ta njegova „staklena“ koljena.

Zbog bolova je propustio utakmicu sa Almerijom, nadali su se u Barceloni da će se oporaviti, ali to, izgleda, neće biti slučaj. Trebalo je ovo da bude njegova sezona, vratio se poslije duge pauze, ali se kod Ćavija nije izborio za ulogu i stalno ga prate sitnije povrede. Zbog jedne takve će, sva je prilika, propustiti i El Klasiko.

Fati je propustio današnji trening, nije radio sa ostatkom tima, a do utakmice su ostala dva dana… Specijalni režim i oporavak su se odužili i sve su manje šanse da zaigra. Definitivno, poslije više dana mirovanja, ne bi ni bio u stanju da od prvog minuta istrči na teren.

Alarkon i Tores

Presjeći će Ćavi poslije sutrašnjeg treninga, a već za današnji je iz mlađih kategorija povukao Anhela Alarkona. Dobijao je mladi krilni napadač minute u prethodne dvije utakmice, sakupio ih je 18 protiv Kadiza i Almerije, i vjerovatno će se naći u protokolu za El Klasiko.

Eliminisan je katalonski klub iz Lige Evrope, rampu na prolaz spustio mu je Mančester junajted na Old Trafordu. Zatim je i Almerija spriječila Blaugranu da se odlijepi od „Kraljevskog kluba“ i ode na dvocifrenu prednost u Primeri. Šokiran je Ćavijev tim u Andaluziji. I na sve to – povrede. Neće imati šta drugo Ćavi nego da u špic gurne Ferana Toresa. Nije mu bilo strano da to uradi u prošlosti, kao ni Pepu Gvardioli, dok je španski reprezentativac bio u Mančester sitiju. Igrao je Tores kao špic u dvije velike utakmice ove sezone – protiv Intera na Kamp Nou i Atletiko Madrida na Vandi Metropolitano. Još jednom će se naći u toj ulozi… Osim ako Ćavi sve ne iznenadi.