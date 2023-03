Brazilac probao iskopirati Ronaldovu dijetu i požalio

Zamolio je nutricionistu da mu prilagodi plan ishrane po uzoru na onaj od Portugalca, ali se to ispostavilo kao veoma loše rješenje.

Ronaldo preferira ishranu bogatu proteinima, s minimalnom količinom šećera, masti i ugljikohidrata. Jede i do šest obroka dnevno, a ne konzumira alkoholna i gazirana pića.

- Bio sam na svojoj normalnoj težini, ali sam htio to da promijenim. Pozvao sam nutricionistu i zamolio ga da mi napravi dijetu kao onu od Kristijana Ronalda. Htio sam izgledati isto kao on – kazao je Menino i onda objasnio kakva je dijeta bila:

- Za doručak jaje i dodatak prehrani. Prije treninga ponovo suplementi, a ručak je mogao biti roštilj i salata. To sam jeo i za večeru, a onda prije spavanja još jedan dodatak prehrani. To je bilo to – dodao je Menino.

S dijetom je počeo prije utakmice protiv Amerika Mineira, a nije mu dugo trebalo da shvati da strogi režim neće dobro završiti po njega.

- Zagrijavao sam se i onda više nisam mogao trčati. Mislio sam da ću umrijeti na terenu. Pet minuta igre i nisam više mogao. Nutricionista je vidio da mi nije dobro, pa su zamolili masera da mi donese gel i izotonik, konzumirao sam ih i to me spasilo – zaključio je Menino.

Za to vrijeme, Ronaldo je uspio nagovoriti i svoje nove saigrače u Al Nasru da promijene svoje prehrambene navike, što je potvrdio i klupski nutricionist ove ekipe.