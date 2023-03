Povratak najstarijeg trenera u Premijer ligu

Sezona u Premijer ligi Engleske nije bila ovoliko uzbudljiva godinama unazad. Borba za titulu između Arsenala i Mančester sitija je užarena, rijetko koja ekipa osim njih je sigurna u bilo šta. Naravno, najviše se brinu klubovi koji su u borbi za opstanak, a njih je ove sezone mnogo.

Borba za opstanak

Dvanaestoplasirani Kristal Palas je trenutno udaljen samo četiri boda od posljednjeg Sautemptona, što znači da niko nije siguran. Londonska ekipa povukla radikalan potez otpuštanjem Patrika Vijere (Patrick Vieira), a na njegovo mjesto dolazi stari znanac.

Roj Hodžson (Roy Hodgson) je novi trener i na toj poziciji će ostati do kraja sezone. On je klub vodio već od 2017. do 2021. godine.

- Osjećam ogromnu privilegiju što sam dobio poziv da se vratim u klub koji mi je uvijek puno značio i što sam dobio važan zadatak preokrenuti situaciju u kojoj se ekipa našla. Naš jedini cilje je sada početi sa pobjeđivanjem i osvajanjem bodova potrebnih za opstanak u Premijer ligi – izjavio je Hodžson.

Najstariji trener u historiji

Povratkom na klupu Kristal Palasa će podebljati rekord koji je oborio još 2019. godine, kada je postao najstariji trener u historiji Premijer lige, prestigavši legendarnog Sir Aleks Fergusona (Alex).