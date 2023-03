Predstavnik Zrinjskog Mario Pandža ističe da aktuelni prvak BiH mora biti spreman na sve izazove i na svakog protivnika ako želi ispuniti jedan od ovosezonskih ciljeva, a to je osvajanje Kupa BiH.

- Bit ćemo svakako spremni za ekipu Tuzla Cityja, koja ove sezone ne briljira u prvenstvu, ali dospjela je do polufinala Kupa BiH. Imamo ambicije u kupu doći do kraja i učinit ćemo sve da to napravimo - kazao je portparol Zrinjskog Pandža.

Prva utakmica će biti odigrana 5., a revanš 19. aprila.