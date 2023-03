Slučaj Kovačević još uvijek otvoren: Ne može nastupati za reprezentaciju Srbije

Vladan Kovačević neće moći nastupiti za selekciju Srbije, nakon što je odlučio zamijeniti dres reprezentacije BiH za onaj od naših komšija, javljaju srbijanski mediji.

Skup propust

Iako se našao na širem spisku reprezentacije Srbije, Kovačević nije među tri prva golmana, što je iznenadilo mnoge. Ipak, pojavila se zanimljiva informacija da ovaj fudbaler rođen u Banjoj Luci nema pravo nastupa za Srbiju.

U planu je bio poziv Vladanu Kovačeviću, ali nismo željeli rizikovati jer papirologija nije riješena. Da li će to biti danas, sutra ili za 10 dana, to ne znamo. Bit će pozvan čim to bude završeno. Važno je da imamo saglasnost za njegov debi i tu je sve jasno - rekao je selektor Srbije.

Ipak, sve ide prema tome da je Fudbalski savez Srbije napravio ogroman propust, a najviše će tu zaplatiti Vladan Kovačević.

- Male su šanse, na nivou promila, da Vladan Kovačević stane na gol Srbije. Administracija FSS, prema vijestima s lica mjesta, napravila je veliki propust i previdjela da Banjalučanin nema uslove za promjenu sportskog državljanstva. Za sada nema zvaničnih informacija o budućnosti Vladana Kovačevića u reprezentativnom fudbalu - prenosi Sport klub.