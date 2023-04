Poteru neće previše smetati otkaz u Čelziju: Smiješi mu se dobra otpremnina

Fudbalski klub Čelzi će zbog otkaza trenera Grejema Potera (Graham Potter) biti lakši za poveliku svotu novca, prenose britanski mediji.

Londonski plavi su Poteru otkaz uručili poslije samo šest mjeseci i sada će mu morati isplatiti 25 miliona eura na ime otpremnine.

Prvobitna procjena je bila da će mu Čelzi morati, za otkaz, isplatiti nešto više od 57 miliona eura, s obzirom na to da je on imao ugovor do 2027. godine po kojem bi godišnje zarađivao 13,5 miliona eura. Ipak, on je izašao u susret klubu i napravio kompromis na 25 miliona.

On je poslije poraza Čelzija od zagrebačkog Dinama naslijedio Tomasa Tuhela (Thomas Tuchel), a njega bi mogao naslijediti Julijan Nagelsman (Julian Nagelsmann), koji je nedavno dobio otkaz u Bajernu iz Minhena, a tamo ga je upravo zamijenio Tuhel.