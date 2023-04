Saigrač branio Dončića od napada svog oca

Luka Dončić i Dalas ostali su u utrci za play-in prekinuvši niz od tri poraza pobjedom protiv Sakramenta 123:119.

Dončić je zabio 29 poena, a junak je bio Kajri Irving (Kyrie), koji je 19 od 31 poena postigao u četvrtoj četvrtini.

Nepotrebne distrakcije

Tim Hardavej (Hardaway Jr.) pridonio je s 24 poena i pet trica iz osam pokušaja iako je igrao opterećen potpuno nepotrebnim distrakcijama nakon što je njegov otac, istoimena bivša NBA zvijezda, žestoko kritizirao Dončića i Irvinga zbog izuzetno razočaravajuće sezone Mavsa.

- Nije im trebao taj trejd, ne treba popravljati nešto što nije pokvareno - rekao je o dolasku Irvinga Tim Hardavej stariji, koji je u 14 godina u NBA ligi pet puta bio All-Star igrač kao član Golden Stejta i Majamija, a jednu je sezonu proveo i u Dalasu.



"Nedostaje im vođa"

- Nedostaje im vođa. Luka nije vođa, Kajri nije vođa, Džejlen Bronson (Jalen Brunson) je bio vođa, prisjetio se lanjskog razigravača Mavsa, koji je na ljeto kao slobodan igrač prešao u Njujork.

Njegov istoimeni sin, koji u Dalasu igra već četiri godine, odmah poslije utakmice tražio je novinare kako bi spasio situaciju i rekao da se "1.000 posto ne slaže" s onim što je Hardavej stariji rekao.

- Puno puta sam rekao koliko je vodstva Luka pokazao otkako sam ja ovdje. Pokazuje to na terenu i izvan njega, a Kajri je od dolaska prije svega bio vođa. Tako da mi je teško nositi se s tim što je otac rekao i razočaran sam što moram ovo govoriti. Volim ga do groba, ali pogriješio je, to je njegovo mišljenje, ne moje. Mi smo vrlo različiti, pojasnio je Junior.