Valverdeu prijeti nezapamćena kazna, saigrač tvrdi da se ne osjeća dobro

Glavna tema u fudbalskom svijetu danas je incident koji se dogodio nakon utakmice između madridskog Reala i Viljareala, kad je zvijezda Kraljevskog kluba Federiko Valverde (Federico) udario šakom u glavu Alehandra Baenu (Alejandro).

Valverdeovi predstavnici krive Baenu

Valverde i Baena su se sukobili tokom utakmice, a zvijezda Reala potom je prišla mladom Špancu na parkingu, kod autobusa, te ga je udarila u lice. Marca je bila objavila izjavu Valverdeovih predstavnika, koji su poručili kako su se dvojica fudbalera prvi put u januaru sukobili. Okrivili su Baenu za provociranje.

- Baena je u utakmici Kupa kralja udario Fedea i rekao mu: "Plači sada kada ti se sin neće roditi." Na tome je stalo, ali sada je rekao nešto slično i Fede je poludio. Rekao mu je da mu ne dira porodicu i dogodilo se što se dogodilo - tvrde Valverdeovi predstavnici.

Prijeti mu do 12 utakmica suspenzije

Baena tvrdi kako to nije istina te ima svoju verziju događaja i, prema pisanju španskih medija, on će tužiti Urugvajca, kojem prijeti drastična kazna. Novinari El Chingruita su izvijestili da veznjaku Reala prijeti do 12 utakmica suspenzije.

Valverdeov reprezentativni saigrač i fudbaler Atletiko Madrida Hose Marija Himenez (Jose Maria Gimenez) je komentarisao situaciju, rekavši „Razgovarao sam s Fedeom, ne osjeća se dobro zbog cijele situacije.“