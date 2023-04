Video / Krunićev Milan u prednosti: Magični trk Rafaela Leaa

Ipak, oni su došli do prednosti u 43. minuti utakmice.

Strijelac je bio Žiru, ali on nije glavni akter ovog gola. To je portugalsko krilo Rafael Leao.

On je pokupio loptu u blizini svog šesnaesterca i onda je krenuo u magični trk. Nekoliko fudbalera je bilo oko njega, ali ga nisu uspjeli zaustaviti. Došao je do šesnaesterca i kada je golman izašao na njega, on je samo dodao do Francuza koji je bio sam i koji je loptu zakucao u mrežu.

Gol pogledajte ovdje.