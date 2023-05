"Zmajice" saznale protivnice u prvom izdanju Lige nacija za žene

Tri najbolje trećeplasirane selekcije iz Lige B igrat će baraž za opstanak u Ligi B s tri najbolje drugoplasirane iz Lige C, dok će najslabija trećeplasirana i sve četvrtoplasirane reprezentacije preći u niži rang takmičenja.

U ostalim grupama prvog izdanja UEFA Lige nacija za žene igrat će:

A1: Engleska, Holandija, Belgija, Škotska.

A2: Francuska, Norveška, Austrija, Portugal.

A3: Njemačka, Danska, Island, Vels.

A4: Švedska, Španija, Italija, Švajcarska.

B1: Republika Irska, Sjeverna Irska, Mađarska, Albanija.

B2: Finska, Rumunija, Slovačka, Hrvatska.

B3: Poljska, Srbija, Ukrajina, Grčka.

C1: Malta, Moldavija, Latvija, Andora.

C2: Turska, Luksemburg, Litvanija, Gruzija.

C3: Azerbejdžan, Crna Gora, Kipar, Farska ostrva.

C4: Izrael, Estonija, Kazahstan, Jermenija.

C5: Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bugarska.

Prvo i drugo kolo igra se od 20. do 26. septembra, treće i četvrto od 25. do 31. oktobra, a peto i šesto od 29. novembra do 5. decembra.

Polufinale i finale se igra od 21. do 28. februara 2024. godine, kao i mečevi baraža.