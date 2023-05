Faruk Hadžibegić za "Avaz": Džeko je primjer za sve mlade sportiste

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Faruk Hadžibegić komentarisao je za “Dnevni avaz” veliki uspjeh kapitena “Zmajeva” Edina Džeke koji je pogocima protiv Verone stigao do magične cifre – 400 golova.



- Jedan prelijep rekord. To je rekord i poželio bih mu da ne bude posljednji i da nastavi davati golove u svojoj karijeri. Drago mi je što je došlo do te cifre, on je jedan lijep primjer za sve naše mlade sportiste – rekao je Hadžibegić.

Hadžibegić ističe kako je privilegija raditi s Džekom u reprezentaciji, jer se radi o velikom profesionalcu I odličnom čovjeku.

- S velikim fudbalerima, kao što je Edin i svi iz njegove kategorije, je vrlo lagano raditi. Ti veliki nikad ne prave problem – ističe Hadžibegić.