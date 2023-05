Inter siguran na Olimpiku: Zakomplikovala se borba za Ligu prvaka

U okviru 34. kola italijanske Serije A Roma je na Olimpiku ugostila Inter. Inter je pobijedio rezultatom 0:2.

Neroazuri su poveli u 33. minuti golom Federika Dimarka (Federico Dimarco). Nakon prodora po desnoj strani Denzel Damfris (Dumfries) je poslao brzu loptu po zemlji. Lukaku je na nju zakasnio, ali je na pravom mjestu bio lijevi bek milanske ekipe.

Konačnih 0:2 je postavio Romelu Lukaku u 74. minuti. Dugu loptu je poslao Bastoni, koju je presjekao i zatim grozno izbacio defanzivac Rome Rodžer Ibanjez (Roger Ibanez). Lopta je došla do Lautara Martineza, koji je poslao loptu do belgijskog napadača, a on je matirao golmana Ruija Patrisija (Patricio).

Edin Džeko, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, nije nastupio na ovoj utakmici.

Inter je sada 4. sa 63 osvojena boda, te su tako prestigli Milan koji je u ranijem terminu slavio protiv Lacija.

Roma je tek 7. sa 58 osvojenih bodova i čini se da su dosta udaljeni od pozicija koje vode u Ligu prvaka.