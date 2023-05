Gvardiola pred utakmicu sa Realom: Došli smo da ih izbacimo, a onda osvojimo Ligu prvaka

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola (Guardiola) na konferenciji za medije uoči večerašnjeg prvog susreta polufinala Lige prvaka protiv madridskog Reala je istakao kako se nada da će drugi put ući u finale sa engleskim klubom.

Siti je prošle sezone zaustavljen u istoj fazi takmičenja od istog protivnika. Real je tada u dvomeču slavio s ukupnih 6:5, nakon velikog preokreta koji je došao u posljednjim minutama utakmice.

- Prošle sezone smo igrali dobro u oba susreta, ali to nije bilo dovoljno. No, što je bilo, bilo je. To je sve iza nas i ne tražimo nikakvu osvetu. Jednom ćemo izbaciti Real i osvojiti Ligu prvaka. Došli smo ovdje da to uradimo ove sezone - kaže Gvardiola i dodaje:

- Prošle sezone nismo uspjeli jer Real zna igrati ovakve utakmice, imaju to neophodno iskustvo. Što više budemo igrali utakmica protiv vrhunskih ekipa iz Evrope, bit ćemo bliže osvajanju trofeja Lige prvaka - rekao je Guardiola.