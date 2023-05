Bordo prijatelji poručili Varešanoviću: Demantujte svoje navode ili...

Udruženje Bordo prijatelji 1946 obratili su se pismom u kojem traže da im se šef stručnog štaba Sarajeva Mirza Varešanović izvini zbog obraćanja na posljednjoj konferenciji za medije nakon duela sarajevskog derbija.

Podsjetimo, Varešanović je nakon remija sa Željezničarom (2:2) poručio da su iz Udruženja "Bordo prijatelji" ugasili školu fudbala Asim Ferhatović Hase i da su oni izmanipulisali "Horde zla" na bojkot.

Niz lažnih informacija

- Poštovani gospodine Varešanović, povod ovog dopisa/opomene jeste Press konferencija za medije održana nakon utakmice PL BiH između FK Sarajevo – FK Željezničar odigrane 12.05.2023. godine, a na kojoj ste iznijeli niz površnih i proizvoljnih konstrukcija, neistina i lažnih informacija u pogledu Udruženja Bordo Prijatelji 1946 i članova udruženja a na kojoj ste između ostalog izjavili:

"Nama su najvatreniji navijači nedostajali. Ja poštujem njihovo mišljenje, a u klub sam došao prije pet mjeseci. Doživio sam u pet mjeseci toliko kritika, prijetnji, prijetili su da mi treba oteti djecu, bio sam kao ratni zločinac radi izjava prije 12 godina. Porodica mi je pod velikim pritiskom, nisam to zaslužio.

Nisam to zaslužio kao dijete grada, dijete kluba, FK Sarajevo je dio moje porodice. Ja opet neću navijačima zamjeriti ništa, a ima to Udruženje koje piše saopštenje sa vremena na vrijeme… Oni su izmanipulisali mnoge…

Ugasili su školu Asim Ferhatović Hase, a ja im ne dam da se približe svlačionici. Nikada to neću dozvoliti. Meni je samo žao što moji igrači nemaju podršku i oni jedva čekaju da se navijači vrate. Oni su izmanipulisani od Bordo prijatelja i reći ću to gdje god treba. Ti ljudi su ugasili školu Asim Ferhatović Hase, oni sve diktiraju… Ja sam dijete sjevera, dio sam njih, bilo je nesmotrenih izjava i biću iskren. Neke su izvučene iz konteksta. To je bilo prije 13 godina, sada sam iskusniji i pametniji. Nemamo razloga da se pravdam".

Javna osuda

Dakle, direktno ste optužili Udruženje Bordo Prijatelje 1946 i članove udruženja da su prijetili Vama i Vašoj porodici, otmicom djece, da članovi udruženja posebnom propagandom manipulišu navijačima FK Sarajevo, da su članovi ovog udruženja “ugasili školu Asim Ferhatović Hase” da su članovi udruženja pokušavali i pokušavaju vršiti pritisak na klub kako bi “ušli” u svlačionicu, igrače, trenere u cilju manipulacije ili određivanja sastava igrača i šta ne sve drugo…!

Veliki broj printanih i internet portala pa čak i onih koji nisu sportski su u svom naslovu prenijeli Vaše navode u vezi Udruženja Bordo prijatelji I članova samog udruženja. Ovim putem Vas obavještavamo da javno osuđujemo svaku eventualnu prijetnju upućenu Vama i članovima Vaše porodice te se najiskrenije nadamo da će nadležni organi u najskorije vrijeme utvrditi o kojim se licima radi i iste procesuirati u skladu sa zakonskim normama!

Također, kao što Vam je poznato UNFKS je zasebno pravno lice koje ima više hiljada članova i svoje legalno izabrane organe, tako da ih ni mi a ni Vi ne trebamo “savjetovati” šta i kako da rade u okviru svoje registrovane djelatnosti i koje stavove da zauzimaju!

U pogledu Vaših tvrdnji o “svlačionici“ opis poslova naših članova koji su obavljali funkcije u klubu nikada nije bila da se bave “svlačionicom” obzirom da su za to uvijek bile imenovane stručne osobe, osim što smo možda makar i malim dijelom doprinijeli da naš klub a i vi kao ŠSŠ i naši igrači imaju vjerovatno najadekvatnije uslove za pripremu i trening od osnivanja FK Sarajevo u vidu trening kampa FK Sarajevo.

U pogledu Vaše tvrdnje da su i članovi Udruženja Bordo Prijatelji učestvovali u gašenju Škole Asim Ferhatović Hase, evidentno je da ste pogrešno informisani a o kompletnoj problematici “gašenja” Škole Asim Ferhatović Hase upoznat je i Predsjednik Fudbalskog kluba Sarajevo g-din Ismir Mirvić prilikom imenovanja u formi izvještaja koji je podnesen od strane dijela UO FKS među kojim su bili i naši članovi.

Osporavanje rada

Udruženje Bordo Prijatelji nikome, pa ni Vama neće dozvoliti da osporava naš rad u proteklih 15- ak godina uz sve eventualne greške koje su se događale,jer je to pokazni primjer kako se može i treba odnositi prema svom voljenom klubu!

U skladu sa prednjim, a obzirom da ste naprijed navedenim iznošenjem i izražavanjem neistinitih i neprovjerenih činjenica izrekli niz jako opasnih, tendecioznih i proizvoljnih kvalifikacija na uštrb našeg udruženja, čime ste prouzrokovali štetu ugledu Udruženja Bordo Prijatelji 1946 i članovima samog udruženja, ovim putem Vas pozivamo da u svom prvom narednom javnom medijskom obračanju demantujete iznesene tvrdnje i činjenice tj. na isti način kako ste ih i iznijeli, u protivnom našu zaštitu zatražit ćemo putem nadležnog suda inicirajući i građanski i krivični postupak u kojim ćete morati dokazivati svoje kvalifikacije i tvrdnje - poručili su u današnjem pismu iz Udruženja “Bordo prijatelji”.