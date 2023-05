Bašić i Bekrić najavili veliku utakmicu: Moramo biti oprezni, čeka nas teška utakmica

Trener Željezničara Nermin Bašić i Samir Bekrić najavili su utakmice 33. kola Premijer lige BiH protiv Posušja, rekavši da njegove igrače ne smiju ponijeti emocije.

Željezničar je u prošlom kolu poraz izbjegao na samom kraju utakmice, u gradskom derbiju protiv Sarajeva, golom Sulejmana Krpića. Oni se sada nalaze na 4. poziciji sa 47 osvojenih bodova, dva manje od Sarajeva, te dva više od Veleža i Širokog Brijega.

Poziva na oprez

– Utakmice poslije derbija su uvijek specifične, mnogo se potrošite u tim utakmicama i date mnogo emocija, tako da očekujem jednu jako tešku utakmicu, prije svega zbog svojih momaka. Ono što želim istaći, a to je da znamo jako dobro gdje smo bili prije 30 dana, i to nam je dodatna motivacija da se ne vratimo tamo. Ali, to nam je znak da moramo biti jako oprezni, ponizni i čvrsto na zemlji, jer igramo dvije jako teške utakmice, rekao je Bašić i dodao:

Posebna pažnja na emocije

– Ono što je jako bitno za ovu utakmicu jeste da nas ne smiju nosati emocije, jer ne smijemo razmišljati o nekim stvarima šta ako se dese ili ne dese, moramo biti nosioci svojih emocija, moramo imati disciplinu i fokus. Mislim da smo jako dobro spremili utakmicu i da će ekipa dobro reagovati. Ono što je jako bitno da je ekipa zaradila da ovisi sama o sebi, nakon što smo prošli kroz težak period i sada opet možemo sanjati o nekim stvarima. Mislim da ova utakmica neće odlučiti ništa i mislim da će biti velika borba do samog kraja - kazao je Bašić.

Emotivni oproštaj Bekrića

Poslije njega se obratio i Samir Bekrić. Legendarni fudbaler Željezničara, koji se utakmicom protiv Posušja oprašta od fudbalskih terena.

- Još nisam svjestan situacije. S emotivne strane bit će jako teško, jer ja sam mnogo vezan za ovaj klub i znam da, kad god sam išao vani, uvijek sam jedva čekao da se vratim. Svi su mi i tada govorili da sam lud, ali to je jednostavno tako. Ja kada sam bio u top formi, kada sam vani igrao vrhunski, kada sam bio glavni igrač tih klubova i kada sam mogao da potpišem najbolje ugovore u karijeri, ja sam se vratio, jer klubu je bila potrebna pomoć.

Tako je bilo i prvi i drugi i treći i ne znam više koliko puta. Uvijek sam sanjao da igram za Željezničar i to je meni bila najveća čast i zadovoljstvo. Nisam sanjao o Realu i drugim nekim klubovima, san mi je bio Željo. Moram da kažem da sam ponosan na sebe, ovom prilikom se zahvaljujem svim ljudima, vama na jednom korektnom i iskrenom odnosu, svim navijačima i klubu što sam imao tu čast i zadovoljstvo da igram za najbolji klub - kazao je Bekrić.

Utakmica se igra na stadionu Grbavica u nedjelju od 17:00 sati.