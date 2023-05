Di Marijina supruga krivi Alegrija, Argentinac odgovorio frustriranom navijaču: Šaljem ti veliko zbogom

Pojedini italijanski mediji objavili su kako argentinski duo nije u dobrim odnosima s trenerom tima Masimilijanom Alegrijem (Massimiliano Allegri). Upravo je Di Marijina izabranica uperila prstom u italijanskog stručnjaka.

- On nije taj koji priprema ekipu, on nije trener, on nije taj koji radije igra na začelju. Šuti, jesi li ti blesav ili ti se plaća za to - navela je Jorgelina, ali je komentar ubrzo obrisan.