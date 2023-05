Muharemović: Ove sezone smo gledali bolji nogomet, Savez se treba posvetiti suđenju

Utakmicama posljednjeg, 33. kola proteklog vikenda okončana je još jedna sezona nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine. "Duplu krunu“, odnosno ligu i kup BiH osvojio je mostarski Zrinjski, evropska takmičenja izborile su ekipe Borca, Željezničara i Sarajeva, dok u niži rang sele Leotar i Sloboda.

Završena sezona

Zrinjski je potvrdio dominaciju u bh. nogometu osvojivši osmu titulu prvaka BiH, te prvu "duplu krunu“ u historiji kluba. Sarajevo je u ovoj sezoni nešto teže osiguralo nastup u Evropi, dok je

Željezničar to uspio tek u zadnjem kolu, pobjedom u gostima protiv tuzlanske Slobode, koja je značila i odlazak ovog renomiranog bh. kluba i Prvu ligu Federacije BiH.

Sezona 2022/23. odigrana je na nešto boljim uslovima, s obzirom da je Nogometni savez BiH (NS BiH) uložio novac u renoviranje terena, međutim gledaoci na stadionima i oni koji su domaći nogomet pratili digitalnim putem, mogli su vidjeti da u prvenstvu BiH još mnogo toga ne štima, posebno kada su u pitanju brojne diskutabilne sudijske odluke, koje su u velikoj mjeri odredile konačan plasman klubova na ligaškoj tabeli.

Napredak vidljiv

Legenda Željezničara Dželaludin Muharemović ističe da je napredak na nogometnim terenima u BiH vidljiv kada je u pitanju kvalitet same igre, čemu su zaista doprinijeli novi travnjaci na nekoliko bh. stadiona, ali upozorava da prostora za napredak u svim segmentima itekako ima.

- U odnosu na prošlu sezonu se već vidi napredak zbog novih terena. Gledali smo kvalitetniji nogomet i to je sigurno dobar potez Nogometnog saveza BiH. Sa sigurnošću mogu reći da je napredak vidljiv i da u BiH imamo dosta kvalitetnih ekipa koje su se do posljednjeg kola borile za izlazak u Evropu.

Rasplet na tabeli je zaista bio interesantan, bilo da je u pitanju izlazak u evropska takmičenja ili borba za opstanak u ligi. Rekao bih da se pet – šest ekipa ravnopravno bori za vrh, dok se ostatak borio za opstanak i bilo je stvarno interesantno – kazao je Muharemović u izjavi za Fenu.

Pažnju posvetiti suđenju

Smatra da bi Nogometni savez BiH u narednoj sezoni trebao pažnju posvetiti suđenju i korektnosti lige, jer su suđenje i regularnost takmičenja u Premijer ligi BiH prečesto glavna tema medijskih izvještaja.

- Trebali bi razmotriti uvođenje VAR tehnologije, jer na našim utakmicama prečesto bude diskutabilnih sudijskih odluka, a sve to dovodi do teorija zavjere. Sve bi to mogli riješiti kvalitetnijim suđenjem i uvođenjem novih tehologija u naš nogomet. Mislim da je to korak koji bi Nogometni savez BiH trebao poduzeti – naveo je.

Kako je kazao, veliki problem za bh. nogomet je sve manji broj mladih domaćih igrača koji dobivaju priliku da igraju i da se razvijaju u BiH.

- I danas imamo dosta kvalitetnih mladih igrača, ali za razliku od perioda kada sam ja igrao nogomet, oni danas ne dobijaju dovoljno prilika da se dokažu na terenu ili da stiču potrebno iskustvo. Klubovima je bitan samo rezultat i oni smatraju da će taj cilj ispuniti samo ako u igru stave iskusnije igrače ili strance. U tom segmentu se sigurno može napraviti iskorak.

Mi bismo trebali da budemo razvojna liga za domaće mlade igrače, čijom prodajom klubovi mogu da žive i da nadograđuju svoje omladinske pogone – objasnio je Muharemović i dodao da bi NS BiH trebao razmotriti smanjenje broja stranaca u ligi i povećanje broja igrača do 21 ili 23 godine koji moraju da budu u sastavima ekipa.