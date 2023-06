Ajaks otpustio trenera Džona Heitingu

Fudbalski klub Ajaks smijenio je Džona Heitingu (John) sa fukncije šefa stručnog štaba.

Ova odluka je bila očekivana s obzirom na to da su „Kopljanici“ sezonu završili bez trofeja. To je izazvalo ogromno nezadovoljstvo kod navijača.

Sportski direktor kluba Sven Mislintat potvrdio je ovu odluku.

- Rekao sam jutros Džonu našu odluku. Na ličnom nivou to je bila jako teška odluka i nije mi bilo lako izgovoriti to. On je uskočio da pomogne u jako teškom trenutku i dao je sve od sebe, bio je potpuno posvećen. I na tome smo mu zahvalni.

Kada ga je preuzeo, Ajaks je bio na petom mestu, a završio je kao treći. Džon je mnogo toga naučio prethodnih mjeseci i voljeli bismo da ostane vezan za klub - rekao je Mislintat.