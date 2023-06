Meho Kodro za "Dnevni avaz": Zmajevi uvijek igraju dobro protiv jakih protivnika

Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju okršaji sa selekcijama Portugala (17. juni) i Luksemburga (20. juni) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine.



Legendarni bh. fudbaler, a sada trener Meho Kodro rekao je kako „Zmajevi“ imaju šanse, a u razgovoru za „Dnevni avaz“ je istakao i prednost koju će imati izabranici selektora Faruka Hadžibegića.

Dvije različite utakmice

- Reprezentacija je u jednom takvu momentu, gdje može ići u Portugal rasterećeno, bez imperativa pobjede. Uglavnom je naša reprezentacija uvijek s ovakvim protivnicima i ovakvom predispozicijom imala dobre utakmice i rezultate.

S druge strane, protiv Luksemburga se mijenjaju uloge. Za razliku od duela s Portugalom, mi ćemo protiv Luksemburga biti favorit. Usudio bih se reći da smo bolji, ali je Luksemburg opasna ekipa.

Definitivno imamo šanse, ali se radi o dvije različite utakmice i nadam se da će Faruk naći tu način da se priđe i jednoj i drugoj utakmici – rekao je Kodro za „Dnevni avaz“.

Utakmicom finala Lige prvaka između Mančester sitija i Intera (1:0) spuštena je zavjesa na klupsku sezonu.

- Taktička i jaka utakmica, baš kako i dolikuje velikom finalu. Siti je bio veliki favorit, ali Inter je odigrao dobru utakmicu, fantastično se pripremio. Čak bih rekao da je u određenim dijelovima utakmice i kontrolirao igru. Imao je i svoje šanse, tri-četiri baš dobre prilike, ali nije bilo sreće da ih iskoristi – rekao je Kodro.

Sjajni Džeko

Edin Džeko je i s 37 godina na leđima zaigrao u finalu Lige prvaka. U njegovim godinama Kristijano Ronaldo (Cristiano) je prešao u Al Nasr, a dvije godine mlađi Lionel Mesi (Messi) je dogovorio prelazak u Inter Majami.

- Sama činjenica da je bio starter u finalu LP znači da Inter na njega ozbiljno računa. Mislim o čemu pričamo. On ima 37 godina i može da bira klub, da li je to još visok nivo ili nešto slabije. To sve govori o njemu, njegovom talentu, profesionalizmu i mentalitetu. To je baš velika stvar - naglasio je Kodro.

Kodro je komentirao i sve veći broj odlazaka zvučnih imena u Saudijsku Arabiju, navodeći kako tamošnja vlast želi kroz fudbal dokazati da je jaka.

Nostalgija

Očekuje i da će tu biti još velikih fudbalera. Osim Ronalda i Mesija, evropski fudbal je ostao i bez Zlatana Ibrahimovića koji se penzionisao.

- Oni su bili alfa i omega u svjetskom fudbalu 15-20 godina. Dolaze novi momci, to je taj neki proces, fudbalski i životni. Bit će tu nostalgije, ali dolaze novi i uživat ćemo u fudbalu i dalje. Po meni je fudbal jači nego je bio prije 30 godina, tu dileme nemam – poručio je Kodro za „Dnevni avaz“.

Bh. stručnjak je dodao kako je trenutno na trenerskom odmoru. Ima planova, ali da nije pod velikim imperativom, iako se uželio posla.