Crvena furija pobijedila Italiju: Španija ide na megdan Hrvatskoj

Nisu dugo čekali Azuri na izjednačenje. Igrala se 10. minuta kada je Zaniolo šutirao, a lopta je na putu do gola pogodila Robina Le Normana (Normand) u ruku. Sudija Vinčić je dosudio jedanaesterac, koji je u gol pretvorio Ćiro Imobile (Ciro Immobile).

Do sljedećeg gola se čekalo do 88. minute. Poslije nekoliko odbitaka lopta je došla do Rodrija koji je šutirao sa 20 metara. Njegov šut je izblokiran i lopta je pala ispred Hoselua (Joselu), 33-godišnjeg napadača, koji ju je zakucao u mrežu.

Italijani su se žalili zbog ofsajda, ali je u ovoj situaciji igrač bio u dozvoljenoj poziciji, iako to nije tako izgledalo na prvu.

Španci su pobjedom izborili finale Lige nacija, a u tom finalu će igrati protiv Hrvatske. "Vatreni" su slavili protiv Nizozemske u prvom polufinalu (4:2).