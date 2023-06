Šou u Oslu: Škoti režirali preokret u dvije minute i šokirali Norvešku

Fudbaleri Norveške i Škostke odigrali su zanimljivu utakmicu na stadionu u Uleval u Oslu. Rezultat je na kraju utakmice glasio 1:2.

Prvo poluvrijeme nije obilovalo šansama, ali su u drugom pripremili pravi šou fudbaleri obje reprezentacije.

Igrala se 60. minuta kada je nakon jednog centaršuta defanzivac Škotske Porteus oborio Erlinga Halanda (Haaland), a sudija je pokazao na bijelu tačku. Minut kasnije je norveški golgeter postigao novi pogodak.

Taj rezultat je stajao na semaforu do 87. minute. Naizgled čistu loptu Leo Ostigard je vratio loptu do golmana, ali je to uradio loše i Lindon Dajks (Lyndon Dykes), napadač Škotske, uspio je presjeći tu loptu i matirati norveškog golmana.

To je očigledno izazvalo ogroman šok kod Norvežana, pošto tek što su izveli loptu sa centra, izgubili su je i tu je uslijedila akcija iz koje su Škoti u potpunosti preokrenuli.

Nakon Školske akcije u režiji reprezentativaca Škotske loptom je mrežu zatresao Kevin Meklin (McLean).

Škotska je prva u grupi A sa maksimalnim učinkom u prva tri kola, a prate ih Španija sa 3 boda, Norveška i Gruzija sa po jednim i Kipar bez i jednog boda.