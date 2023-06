Hadžibegić: Ako je rješenje da se ja sklonim, to je najmanji problem

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić se obratio na press konferenciji nakon sramotnog proaza od Luksemburga u 4. kolu kvalifikacija za Euro 2024. godine (0:2).

-- Publika ima pravo da se manifestuje pogotovo nakon loše utakmice i rezultata. To je moja odgovornost. Nisam siguran da je samo revolt današnjeg rezultata prouzrokovao to, ali nije mi prijatno i ugodno. Fudbal se igra zbog publike i oni imaju pravo da kaže sve što hoće.

Žao mi je jer to nije fudbalska reakcija, malo je to kompleksnije u našem društvu jer su prije tri dana govorili "Bravo dobro ste igrali protiv Portugala", a sada ovo, ali moram to izdržati - rekao je Hadžibegić o zvižducima.

Na pitanje o eventualnoj ostavci na mjestu selektora "Zmajeva", Hadžibegić je rekao:

- Otkaz? Ako je rješenje to da se ja sklonim, koliko god ja volio ovu državu, to je najmanji problem! Ja sam realan čovjek i mislim da imam kompetencije za ovaj posao. Ne možeš pobjediti u formuli 1 sa Spačekom.