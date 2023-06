Dobio novi angažman: Slaven Bilić ponovo u Turskoj

Ime hrvatskog stručnjaka Slavena Bilića povezivalo se sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine nakon što je objavljeno da je sporazumno raskinuta saradnja sa Farukom Hadžibegićem.

Iako su navijači bili za dolazak Bilića na klupu "Zmajeva", nekadašnji selektor Hrvatske je u izjavi za "Avaz" odbacio tu mogućnost.

- Nije me niko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti, jer imam neke druge planove. Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove - rekao je Bilić za "Avaz".