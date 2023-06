Alegri odbio nevjerovatnu ponudu iz Saudijske Arabije

Iako su brojni navijači Juventusa tražili odlazak trenera Masimilijana Alegrija (Massimiliano Allegri), on je odlučio ostati vjeran "Staroj dami".

Alegri je čak odbio nevjerovatnu ponudu iz Saudijske Arabije. Kako javlja Fabricio Romano (Fabrizio), Saudijci su Alegriju ponudili 20 miliona eura neto plate po sezoni do juna 2025. godine.

Međuim, Alegri je to odbio. Al Hilal je nekoliko puta zvao italijanskog trenera, no on je odlučio ostati u Juventusu. Sada će se saudijski klub okrenuti bivšem selektoru Brazila Titeu.

Inače, najplaćeniji trener na svijetu je Diego Simeone koji godišnje zarađuje 29 miliona eura. Alegri u Juventusu ima 12,8 miliona godišnje plate.