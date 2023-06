Mesi: Nemam više šta da ostvarim, sve sam postigao

Slavni argentinski fudbaler Lionel Mesi (Messi) izjavio je da nema više šta da ostvari više u igračkoj karijeri i dodao da je već sve postigao.

Mesi je prije nekoliko sedmica napustio Pari Sen Žermen za koji je igrao prethodne dvije sezone. Argentinski fudbaler je, između ostalih, osvojio sedam Zlatnih lopti, četiri Lige šampiona, 10 šampionskih titula sa Barselonom u La Ligi i dvije šampionske titule sa Pari Sen Žermenom u francuskom prvenstvu.

- Nemam više šta da ostvarim, sve sam postigao - rekao je Mesi za Bein Sports.

Mesi je istakao da su mu individualna dostignuća bila u drugom planu u odnosu na ono što je osvojio sa svojim klubovima.

- Ostvario sam najvažniji cilj - da osvojim Svjetsko prvenstvo sa mojom reprezentacijom i to je bilo nešto izuzetno, zbog načina na koji se sve to desilo. Nikada nisam razmišljao o individualnim nagradama. Ostvariti ciljeve sa Argentinom i postići sve to na individualnom nivou, za mene je to blizu izvanredne karijere - istakao je argentinski fudbaler.

Mesi će karijeru da nastavi u Interu iz Majamija. On je u finišu prošle sezone imao problema sa navijačima kluba iz Pariza.

- Na početku je to bilo nešto divno. Ali onda su neki navijači kluba iz Paruza počeli da me tretiraju drugačije. Mislim da me većina i dalje vidi i tretira kao na početku, ali došlo je do problema grupom navijača, što mi očigledno nije bila namjera - rekao je Mesi i dodao da se slično desilo i sa drugim igračima Pari Sen Žermena - Kilijanom Mbapeom i Nejmarom.