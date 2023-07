Bez pobjednika u utakmici Željezničara i Tuzla Cityja: Za Plave prvijenac postigao Alison

Fudbaleri Željezničara i Tuzla Cityja odigrali su na stadionu Grbavica prijateljsku utakmicu. Susret je završen bez pobjednika rezultatom 1:1.

Sudar premijerligaša na Grbavici nije obilovao prilikama. Prva je došla u 12. minuti za Tuzlu, nakon penala koji je skrivio Kosorić. Ipak, nije došlo do toga jer je Mehanović pogodio prečku, ali to nije zaustavilo gostujuću ekipu da dođe do prednosti.

Igrala se 39. minuta kada je Hadžić pogodio poslije odličnog centaršuta Ćorića.

U drugom poluvremenu nastavljeno je u istom ritmu, a tek je 80. minut donio nešto novo. Tada je penal dosuđen za sarajevske Plave, a siguran je bio novopridošli Alison (Allyson) koji je postavio konačan rezultat.

Plavi narednu pripremnu utakmicu igraju protiv austrijskog Kapfenberga.

Podsjetimo, Željezničar će 13. jula igrati prvu utakmicu prvog pretkola Konferencijske lige protiv Dinama iz Minska.