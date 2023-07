Petev: Puno mi je značio posao selektora BiH, možda sam tada bio najsretniji čovjek na svijetu

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev (Ivaylo) odveo je Ludogorec do duple krune u Bugarskoj.

Petev je "Zmajeve" napustio nakon što je osvojio grupu u Ligi nacija i izborio plasman u A diviziju, te baraž za Euro 2024. godine.

- Puno mi je značio posao selektora BiH. Odgovornost, zadovoljstvo. Ove dvije godine ja sam bio možda najsretniji čovjek na svijetu. Kod mene uvijek ostaju samo pozitivne stvari, a bilo ih je puno - rekao je Petev za "Sportske.ba".



Petev je istakao da mu je značila podrška fudbalera poput Edina Džeke, Miralema Pjanića, Seada Kolašinca, Radeta Krunića.

- Ja Džeku cijenim kao čovjeka i igrača. To je veličina. Meni je najbitnije šta on misli o meni, šta Pjana misli o meni, Kolašinac, Krunić…

Zbog čega? Ovi igrači, njih su trenirala velika imena. I da to oni prepoznaju u meni, to je meni najveće. Kada igrači to prepoznaju, došlo je do onog do čega je došlo, prvi u grupi - poručio je Petev za Sportske.



Upitan da li bi prihvatio poziv da se vrati na klupu Bosne i Hercegovine, Petev nije htio odgovoriti.