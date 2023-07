Vico Zeljković za "Dnevni avaz": Novi selektor mora imati iskustvo, Halilhodžić nije isključen

Fudbalska reprezentacija BiH nema selektora nakon što je raskinuta saradnja sa Farukom Hadžibegićem poslije blamaže od Luksemburga.



Pred čelnicima N/FSBiH je zahtjevan posao, a o gorućoj temi razgovarali smo s predsjednikom Saveza Vicom Zeljkovićem.

Zeljković je istakao kako su kvalifikacije za Euro 2024. dobro krenule pobjedom protiv Islanda (3:0), ali onda je uslijedila blijeda partija kod Slovačke (0:2). U junskim kvalifikacijama nas je dočekao šamar.

Jasni kriteriji

- Te utakmice nam nisu prošle kako smo očekivali, naročito ova protiv Luksemburga. Bez obzira s kim igramo kući, mi moramo da pobjeđujemo, da li je to Portugal ili Luksemburg. Iako to zvuči sada čudno, mi još uvijek možemo sami o sebi odlučivati – rekao je Vico Zeljković za „Dnevni avaz“.

Zeljković je naveo da je Hadžibegić veliko ime u bh. fudbalu, ali da rezultati u ovom mandatu nisu bili dobri.

- Namjere su bile fudbalske, kao i svaki put. U tom momentu smo smatrali da je to najbolje. Zbog čega se to na kraju nije ispostavilo kao dobro je druga stvar. U svakom slučaju je jako teško u reprezenativnom fudbalu napraviti neki sistem, odnosno dati vrijeme nekome jer su očekivanja najveća, što je opravdano. Kada pričamo o kvalifikacijama za Euro, ono što nije dobro i što je defacto činjenica, BiH nikada nije bila na Euru što je na neki način i teret sadašnje generacije. Siguran sam da ćemo se probuditi, trgnuti i da ćemo u nastavku kvalifikacija iskoristiti svaku utakmicu da osvojimo 2. mjesto – rekao je Zeljković.

O Petevu

Dotakli smo se i njegovog prethodnika Ivajla Peteva (Ivaylo).

- Petev nije smijenjen. Istekao mu je ugovor i mi ga nismo produžili. Ne želim da bacam neke floskule, ali kada bi čovjek znao šta ga čeka iza krivine vjerovatno bi drugačije postupio. Htjeli smo da unaprijedimo tadašnji rezultat – rekao je Zeljković i dodao kako je čelnike Saveza iscrpilo to što su prošli s Petevom, od raznoraznog pritiska do kritika.

Zeljković je objasnio kako će se birati i koji su kriteriji za izbor novog selektora „Zmajeva“.

- Pokušat ćemo pronaći nekoga ko ima iskustvo i ko je vodio reprezentacije na velika takmičenja. Naravno, ne ovisi samo o nama, ima tu stvari koje trebaju da se poklope. Drugi kriterij će sigurno biti da taj neko poznaje ekipu i da ima jasan plan na koji način, prije svega, vidi ove kvalifikacije, jer se praktično još pitamo za drugo mjesto.

Plan B je baraž jer i tu imamo šansu, kao i kriterij kako vidi dalji razvoj reprezentacije. Ko god bude selektor, cilj nam je plasman na Euro – poručio je Zeljković.

Navijači bi najradije na klupi vidjeli Vahida Halilhodžića.

- Neću reći ništa posebno, kada kažem da je veliko ime u fudbalu, veliki čovjek i selektor koji je odveo toliko reprezentacija na Svjetsko prvenstvo. Više o tome će biti poznato u narednim danima – naveo je Zeljković ne otkrivajući šanse popularnog Vahe da preuzme „Zmajeve“.

Bolje nego ranije

Tokom razgovora, Zeljković je istakao kako nema problema sa legendarnim kapitenom BiH Sergejom Barbarezom, koji ima ogromno igračko iskustvo, ali da nema trenersko.

- Barbarez u fudbalu ima veliko iskustvo, on je bio veliki igrač. To je činjenica. Druga činjenica je da kao trener nije nigdje radio. To ne mora značiti da ne bi bio dobar trener ili u ovom slučaju selektor, ali to je mišljenje koje može imati svako. Pitanje je šta bi bilo u praksi. Ja nemam nikakav problem sa Barbarezom. Možda se više medijski napravilo, nego što je to bilo tako. Imali smo dva prijatna razgovora u prošlosti – naveo je Zeljković.

Zeljković je tokom razgovora istakao da ima izuzetan odnos sa reprezentativcima.

- Imam izuzetan odnos, mislim da tu nema nikakvih problema što se tog tiče. Ubijeđen sam da imamo dobre odnose i komunikacije. Ono što ne trebamo da se zavaravamo, taj odnos je na profesionalnom nivou jer ja kao predsjednik Saveza moram obezbijediti sve uslove za pripreme i za odigravanje utakmice i sve što ulazi pod servis za samu reprezentaciju. A selektori i stručni štab su ti koji trebaju da prave odnose s igračima. Nisam učestvovao niti želim učestvovati u odnosima između igrača i selektora – naglasio je.

Na udaru kritika

Često je na udaru kritika, a Zeljković navodi da je svjestan vremena i prostora u kojem živi, te da će njegova djela govoriti o njemu. Upoređujući stanje prije njegovog mandata, Zeljković ističe da reprezentacija nije napredovala, ali ni nazadovala. Kada je riječ o infrastrukturi, situacije je drugačija.

- Bit ću slobodan da kažem, da smo ostvarili ogroman napredak. Sređujemo terene, već smo sredili pet od 12. Nastavljamo s tim projektom, u planu su dva terena – Doboj i Široki Brijeg – naveo je Zeljković i dotakao se sudijskih grešaka:

- Imat ćemo implementiran VAR već do februara, marta naredne godine. Od sezone 2024/25 ćemo od starta imati VAR u upotrebi. Moram reći da se sudijske greške događaju naravno, ali one su dosta manje nego je bilo prethodnih 10-15 godina, ali je sada veća galama jer je drugačiji način života. Prije 10-15 godina nije bilo ovoliko socijalnih medija i nije se toliko komentarisalo oko toga.

Danas postoji mogućnost, možda je to i dobro, da kada se desi nešto da se drugačije prezentira. Zbog toga se čini da je loše nego prije, ali kada uzmete statistiku grešaka, moram reći da je i tu vidljiv napredak koji nije dovoljan, ali na kojem radimo da bude sve bolji i bolji - kazao je Zeljković.

Najbolji bh. sudija Irfan Peljto nedavno je promovisan u elitnu kategoriju sudija.

- Peljto je kadar Saveza i preko Saveza je došao do tog nivoa. Naravno da je svojom kvalitetom to zaslužio da bude u elitnoj kategoriji, tako smo i mi kao Savez radili potporu koja je do nas. Uspjeli smo da izguramo našeg sudiju u elitnu grupu. Pored toga imamo još naše sudije koje su na UEFA, FIFA listama i nastavit ćemo da ulažemo u njih.

Bh. klubovi u Evropi

Zrinjski, Borac, Željezničar i Sarajevo igraju kvalifikacije za evropska takmičenja.

- Vrijeme je već deset godina da naš klub uđe u grupnu fazu. Najveću šansu ima Zrinjski. Optimista sam da će naš klub, ako ne ove, kroz godinu-dvije ući u grupnu fazu, jer ćemo dovesti do povećanja kvaliteta bh. fudbala – rekao je Zeljković