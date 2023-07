Velkoski: Dudić je najgori trener u historiji Sarajeva

Krste Velkoski, bivši kapiten FK Sarajevo u podscastu "Dribler" govorio je o svom odlasku s Koševa na početku prošle sezone gdje je izjavio da je Koševo napustio nakon razgovora sa tadašnjim trenerom.

Napuštanje Koševa

Makedonski napadač je istakao da je Koševo napustio nakon razgovora sa tadašnjim trenerom Feđom Dudićem i prema njegovom mišljenju, odluka se pokazala pogrešnom.

- Pričao sam sa Feđom i tadašnjim direktorom Hadžićem, dogovarali smo raskid ugovora. Tada su u tom momentu rekli da im ne trebamo, nisam nikome ništa zamjerio. Mene su najviše pogodile izjave koje su se provlačile tipa da smo mi tjerali trenere. Ja, Dupovac, Hebibović. Malo mi je nelogično to bilo jer smo igrali kod svih trenera. Ispostavilo se da to što su oni radili, digli su se nakon tri utakmice po izjavama da je to to, onda smo se čudili zašto lopta neće u gol. Majstore ne možeš da radiš takve stvari, a očekuješ da se nešto dobro vrati. Meni je žao, ali se ispostavilo da je bio pogrešan potez - rekao je Velkoski.

Stranac sa najviše nastupa

- I da sam ja bio tu, možda bi bilo isto, ali ne možeš tako pričati o ljudima. Šta je bilo bilo je, Feđa više nije tu. Ispostavilo se da je najgori trener u historiji Sarajeva i to će ostati upisano, a ja ću ostati kao najtrofejniji igrač, stranac sa najviše golova i ne možemo se ravnati - kazao je Velkoski, koji najviše žali zbog toga što je sina upisao u prvi razred osnovne škole u Sarajevu, ali ga je potom morao ispisati nakon povratka u Sjevernu Makedoniju.

Velkoski je u Sarajevo stigao u januaru 2014. godine iz Rabotničkog da bi nakon dvije godine ostvario transfer u ekipu Incheon United u Južnoj Koreji.

Nakon 18 mjeseci provedenih u Južnoj Koreji i Tajlandu vratio se u Sarajevo, u ljeto 2017. godine, i sa mnogo uspjeha u posljednjih pet godina nosio bordo dres.

Velkoski je stranac sa najviše nastupa, trofeja, golova i asistencija u historiji FK Sarajevo. U karijeri je 15 puta nosio dres reprezentacije Makedonije sa kojom je učestvovao na Evropskom prvenstvu 2021. godine