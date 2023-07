Zrinjski ima velike ambicije: Ponovo dupla kruna i grupna faza UEFA takmičenja

- Što se tiče Evrope nadamo se da ćemo napraviti mali korak više nego prošle sezone kada smo bili blizu da završimo u grupnoj fazi Konferencijske lige. Nadamo se da ćemo ove godine to uspjeti uz naše znanje, umijeće, ali i dozu sreće koja je uvijek potrebna – dodao je on.

Lasić napominje da su na Sveučilišnom kampu u Rodoču osposobili trening centar te da uvijek ulažu maksimalne napore sukladno financijskim mogućnostima.

- Stadion se već sada 'ušminkava' za europske utakmice i to je blizu kraja. Teren je postavljen, a ovih će dana u potpunosti biti u funkciji. Tribine su osvježene, prostorije osigurane, VAR tehnologija riješena itd. Puno je detalja koji se moraju osigurati da bismo bili sudionici toga natjecanja. Mislim da smo to uspješno uradili i na neki način smo ponosni – rekao je on naglasivši da ga posebno raduje što Zrinjski svake godine napravi iskorak naprijed.

Nastojimo imati moderan stadion

Izvršni dopredsjednik Upravnog odbora Danko Šulenta je dodao da je u prošloj sezoni HŠK Zrinjski sa svojim stadionom svrstan u treću kategoriju UEFA-ine rang liste zbog čega je mogao igrati zaključno s trećim pretkolom utakmice na svom stadionu.

- S obzirom na to da su delegati, koji svaki put prilikom dolaska na susret u Mostaru provjeravaju stanje stadiona i okolnih objekata, dali iznimno pozitivno mišljenja što se tiče odnosa i želje da se svaka sitnica popravi, omogućeno nam je da zadnju četvrtu rundu igramo na našem stadionu. Na krilima tih dobrih izvješća bili smo u poziciji da igramo i grupnu fazu na stadionu pod Bijelim brijegom. Ove godine idemo sve ispočetka. Ispunili smo potrebne uvjete, ali puno toga će pisati u izvješću delegata koji bude na našoj utakmici – rekao je Šulenta.