Modrić se zbog Saudijaca sastao s Dalićem, Real je imao spreman oproštajan video

HRVATSKI AS

HRVATSKI AS

Hrvatski as je svakako želio ostati u Madridu, no onda je stigla nemoralna ponuda, a prema pisanju "Sporta", on se zbog toga sastao sa selektorom "Vatrenih" Zlatkom Dalićem.



Nakon toga je odlučio ostati u Real Madridu. Navodno su u kraljevskom klubu ostali iznenađeni jer je Modrić odbio bogatu ponudu Saudijaca.

No, navodno je sve spremno u Realu za oproštaj od Modrića koji je u klubu od 2012. godine.

- Modrić je ostavio vrata otvorena za astronomsku ponudu i zlatnu mirovinu u saudijskom fudbalu - piše katalonski "Sport".