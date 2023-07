Video / Malteški Gzire prošao dalje: Na utakmici izvedeno čak 28 penala

Vilkinson je pogodio za vodstvo Maltežana 12:11, a onda se desila nevjerovatna scena.

Doneli je šutirao, golman Gzire Cezar je odbranio njegov udarac i odmah potrčao ka centru da sa saigračima proslavi prolazak dalje.

Priznao pogodak

No, on nije primijetio da je lopta nakonš to je on dotakao, nastavila svoj put prema golu i na kraju prešla gol-liniju, te je sudija shodno pravilima priznao pogodak. Naime, izvođenje penala nije završeno sve dok je lopta u pokretu u granicama igrališta.