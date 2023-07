Bili su udarne igle Intera, a sada su neprijatelji: Lukaku me razočarao, ali to je njegova odluka

Doveden je Markus Tiram (Marcus Thuram) kao zamjena, ali su u jednom momentu shvatili kako to neće biti dovoljno za najviše ciljeve.

Potezom Belgijanca najviše je ostao razočaran njegov saigrač iz napada Lautaro Martinez. Argentinac ne krije koliko ga je razočarao Lukaku, a otkrio je i da ga je probao kontaktirati, ali bezuspješno.

- Lukaku? Istina je da sam baš razočaran. Pokušavao sam ga kontaktirati u tim haotičnim danima, ali nikad mi nije odgovorio. Isto su pokušali i ostali saigrači, ali ni njima nije odgovorio. Baš me razočarao. No, to je njegova odluka i želim mu sve najbolje - rekao je Lautaro.