Konačno se pojavio Mesijev nasljednik: Barcelona poslije 816 dana postigla gol iz slobodnog udarca

Historijski poduhvat slavi Barcelona nakon pripremne utakmice u Los Anđelesu protiv Arsenala. Iako su izgubili u prijateljskoj utakmici rezultatom 5:3, prvi put su nakon 44 godine igrali u bijelim dresovima.

Osim toga, fudbaleri Barcelone su postigli gol iz slobodnog udarca. Ono što je u eri Lionela Mesija (Messi) bilo sasvim normalno, pa čak i sinonim za ovaj klub, njegovim odlaskom je iščeznulo.

Barcelona je do utakmice sa Arsenalom bila bez pogotka iz slobodnjaka čak 816 dana. Dakle, prošlo je gotovo dvije godine i tri mjeseca otkako je to zadnji put uspjelo igraču Barse. Naravno, onaj koji je to posljednji uspio je Mesi, protiv Valensije 2. maja 2021. godine.