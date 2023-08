"Luđi" je od Ibrahimovića i Balotelija, Murinja je šokirao izjavom, a sada su mu navijači Intera priredili sjajan doček

Marko Arnautović je svojevremeno bio veliki talenat, a o njegovom potencijalu dovoljno je govorio nadimak - "Novi Ibrahimović".

No, Arnautović je imao problema sam sa sobom, u svojoj glavi. On je bio u Interu u sezoni 2009/10, a u to vrijeme na Meaci je bila još jedna "luda glava" Mario Baloteli (Balotelli).

Njihove karijere su jako slične. Bili su veliki talenti koji nikada nisu iskoristili svoj potencijal.

Zlatan Ibrahimović je bio težak karakter u svlačionici, ali Baloteli i Arnautović su bili još gori. Baloteli se smatra jednom od "najluđih" igrača u historiji fudbala, a jedne prilike je rekao da je Arnautović čak i luđi.