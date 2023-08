Real ga je platio 63 miliona eura, sada za njega dobiva jedan milion

Luka Jović je prije četiri ljeta u Real došao iz Eintrachta kao 21-godišnjak uz odštetu od 63 miliona eura. To je značilo da je mladi srpski napadač postao najskuplji fudbaler u historiji svoje države te sedmi najskuplji igrač u historiji najvećeg kluba, i to nakon samo jedne sjajne sezone u vrhunskom nogometu.

Jovića je u Real prodala samo jedna vrhunska sezona

Jović, iza kojeg je do tada bila tek neuspješna epizoda u Benfici (u koju je otišao kao tinejdžer iz Crvene zvezde), oduševio je igrama, golovima i asistencijama tokom 2018./19. Te sezone je za Eintracht postigao 27 i namjestio sedam golova, a posebno je briljirao u Europa ligi. Frankfurtski klub je senzacionalno doveo do polufinala eurokupa, nakon čega je zaintrigirao niz velikana.

Kupio ga je najveći, i to za ogroman iznos. Za usporedbu, Real je za Jovića platio 18 miliona višu odštetu nego za Viniciusa Juniora, koji je sezonu ranije došao u klub. Luka Modrić, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Xabi Alonso i Angel Di Maria koštali su Real oko 35 miliona eura svaki.

Totalnog promašaja Real je platio duplo više nego Modrića, Benzemu, Courtoisa, Di Mariju...

Dakle, velikane koji su mu donijeli najveće trofeje platio je gotovo polovinu iznosa koji je dao za, čini se, najvećeg promašaja u povijesti. Jović je, naime, za dvije i po godine u Realu ostvario mizeran učinak od tri gola i pet asistencija u 51 utakmici. Bilo je očito da se ne može nositi s pritiskom i veličinom kluba u koji je došao kao čudo od jedne sezone i iz samo jednog kluba.

Mada, ni povratak u klub u kojem je senzacionalno eksplodirao (pa se ekspresno izgasio) nije mu donio preporod. Real ga je u drugoj polovini 2020./21. vratio na posudbu u Eintracht, ali je Jović ondje u 18 nastupa postigao samo četiri gola.





Duploj kruni pridonio je s tri nastupa

Vratio se u Real za pretprošlu sezonu, u kojoj je njegov klub osvojio La Ligu i Ligu prvaka, ali Jović je duploj kruni pridonio sa 113 minuta provedenih na terenu u tri odigrane utakmice bez učinka. Bilo je, dakle, jasno da mora otići iz Reala, makar na posudbu, ali postojala su dva velika problema za utopiti ga. Jovićeva očajna forma i ogromna plaća.

Real se tješio zbog dva razloga

Na kraju je Real prošlog ljeta pustio Jovića u Fiorentinu definitivno, i to besplatno, bez odštete, samo da ga se riješi. Potpisao je na dvije godine za italijanski klub. Real se odrekao odštete za igrača s kojim je imao ugovor do 2025. No, u ugovoru s Fiorentinom je klauzula po kojoj ima pravo na čak pola odštete od Jovićeve prodaje u treći klub. Osim toga, time što se uspio očajnički riješiti najvećeg promašaja u povijesti Real je uštedio 20 miliona eura na plaćama koje bi mu morao dati do kraja ugovora.

Mizerna "zarada" na Joviću

Jović je, međutim, nakon samo jedne sezone otpisan i u Fiorentini. Nakon što je u 50 nastupa postigao 13 i namjestio pet golova, Fiorentina ga nije prijavila za Europu ove sezone, što je jasan pokazatelj da više ne računa na njega.

"La Gazzetta dello Sport" javlja da Joviću spas nudi velikan. Milan mu je ponudio dvogodišnji ugovor s plaćom od dva miliona eura uz bonuse za golove. Odšteta koju nudi Fiorentini je 2,5 miliona eura, od čega pola ide Realu. Dakle, Real će za igrača kojeg je platio 63 miliona eura dobiti 61,75 miliona eura manje.