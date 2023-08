Belingem spasio "Kraljeve": Anćeloti bijesan na Modrića

Džud Belingem (Jude Bellingham) ponovo je spasio madridski Real. On je bio jedini strijelac u pobjedi „Kraljeva“ na gostovanju kod Selte iz viga.

Ipak, trener Karlo Anćeloti (Carlo Ancelotti) bio je veoma ljut nakon pobjede. Razlog za to je što Luka Modrić nije izveo penal za Real u 68. minuti, nego je to prepustio mladom Brazilcu Rodrigu (Rodrygo).

Brazilac je izborio penal, ali mu ga je sjajno odbranio golman Ivan Viljar (Villar), koji je prethodno srušio krilnog napadača gostiju.

Modrić je inače i treću Realovu utakmicu ove sezone bio rezerva i u igru je ušao tek pet minuta prije penala. Nakon utakmice Anćeloti nije bio sretan zbog razvoja situacije.

- Hijerarhija izvođača penala se zna. Vinisijus je prvi, a Modrić drugi. Kako je Vini ranije izašao povrijeđen, a Modrić je bio u igri, onda je jedanaesterac morao pucati Luka. On to zna i morao ga je izvesti.

Međutim, to je uradio Rodrigo. Ne znam zašto je Modrić to dopustio jer ne samo što zna da je on izvođač, nego sam čak to prije ovog penala poručio njemu, da on mora pucati. Igrači ne odlučuju ko izvodi penale, nego ja! – naglasio je Anćeloti.