Džordža Besta su misice obožavale: Zbog alkohola je s 44 kilograma završio u bolničkom krevetu

Bez službene dijagnoze i poremećaja, kojim bi koliko-toliko izazvao suosjećanje, postao je alkoholičar kojem su se nekada klanjali Pele, Dijego Maradona i Johan Krojf (Cruyff). Na pitanje je li gutao alkohol zato što se nije mogao nositi sa slavom, Best je slegnuo ramenima i odgovorio:

U profesionalizam je ušao kao sramežljivi dječak koji se iz Belfasta preselio u Mančester kako bi potvrdio neviđen talent i činio okosnicu novog Junajteda. U tome je uspio. Odveo je Crvene đavole do naslova engleskih prvaka 1965. i 1967. te evropske titule 1968. Uprkos tome, dobitnik Zlatne lopte počeo se raspadati.

- Prebacio sam nogomet sa stražnjih na prednje stranice novina - govorio je Best.

On je početkom 1960-ih postao prvi nogometaš kojeg povijest pamti po posebnom medijskom tretmanu, s time da tada nije bilo pametnih telefona koji bi bilježili svaki njegov korak. Ne, za Bestom su hodali novinari loveći ekskluzivnu fotografiju ili izjavu, najčešće skandaloznu.

Džordž Best (George) bio je prva nogometna pop-kulturna ikona. S Mančester junajtedom osvojio je evropski naslov, nakon čega se počeo raspadati. Postao je alkoholičar te je umro s 59 godina. Svijet ni danas nije siguran je li Best junak ili primjer kako ne treba živjeti.

Džordž Best . Twitter

U avionu, koji je radi dolijevanja goriva stao u Minhenu, bila su 44 putnika, među kojima nogometaši Junajteda, navijači i novinari. Pokušavajući treći put poletjeti s piste prekrivene bljuzgom, avion se srušio i usmrtio 20 putnika, a u narednim je danima od ozljeda preminulo još troje, prenosi Index.hr.

Među njima bilo je osam „Bezbijevih beba“, nazvanih po treneru Metu Bezbiju (Matt Busby). Legendarni škotski stručnjak izvukao se iz dotad neviđene sportske tragedije. Mnogi bi bili napustili trenerski posao, a Bezbi se pokazao neslomljivim, preuzevši na sebe zadatak reizgradnje momčadi.

Temelj novog Junajteda trebao je biti inteligentni mladić iz Sjeverne Irske, kojeg je lokalni klub Glentoran odbio jer je bio "premalen i preslab" i koji se u Junajtedu pojavio 1961. godine.

- Mislim da sam ti pronašao genijalca - napisao je Mančesterov skaut Bob Bišop (Bishop) o 15-godišnjem Bestu u hitnom telegramu upućenom šefu Bezbi.

U prvoj seniorskoj sezoni zabio šest golova

Da je Best u mladosti bio sušta suprotnost plejboju u kojeg je izrastao, vidi se u tome da je nakon svega dva dana osjetio takvu čežnju za domom da ga je Junajted morao privremeno pustiti kući. Bezbi je prepoznao potencijal i dvije je godine strpljivo pratio Besta na treninzima i držao ga u omladinskom pogonu.

Debi u Prvoj diviziji, ondašnjoj Premier ligi, imao je u septembru 1963. protiv Vest Bromvič Albiona. Tada 17-godišnji Best sudjelovao je u pobjedi 1:0, nakon čega ga je Bezbi vratio među rezerve. No nije dugo mogao odolijevati guranju generacijskog talenta u vatru.

Best je već u decembru, u drugoj utakmici, zabio prvijenac protiv Barnlija (5:1) i najavio senzacionalne godine. Junajted je sezonu 1963./1964. završio na drugom mjestu, s četiri boda iza Liverpula. Best je sakupio 26 nastupa i šest pogodaka.

"Ne pijem i ne pušim. Štedim većinu novca"

- Mislio sam da se neću usuditi razgovarati s Denisom Lauom (Law) i Bobijem Čarltonom (Bobby Charltom). Bili su mi poput heroja kada sam bio klinac, no oni su zapravo obični ljudi - otkrio je davno Best pa opisao kako se kao pubertetlija ponašao među zvijezdama Junajteda:

- U prvoj momčadi su svi oženjeni, zbog čega mi je nakon treninga malo dosadno. Ne smetam im, ali oni imaju porodicu. Stoga poslijepodne idem na snooker ili kuglanje. Jednom-dvaput sedmično posjetim kino i ponekad čitam horor priče i stripove. Ne pijem i ne pušim. U rijetkim prilikama mogao bih popiti pivo.

Želim imati vlastiti stan, ali šef misli da bih mogao biti u iskušenju. Možda ću ga imati kada navršim 21 godinu. Sada se nemam na što žaliti, gazdarica mi je super. Štedim većinu novca. Prošle sam sedmice zaradio 175 funti, što je bilo neobično, ali imao sam tri utakmice, od čega jednu za reprezentaciju. Inače zaradim 50-ak funti sedmično. Jednog dana želim biti milioner.

Sezona 1964./1965. bila je međukorak na Bestovom putu prema statusu mitskog nogometaša. Postao je stalni član Bezbijeve šampionske postave, za koju je upisao 59 nastupa i 14 golova i koja je osvojila Prvu diviziju nakon tijesne utrke s Lidsom. Lagano je postajao zvijezda na Otoku. Za više od toga trebao se dokazati internacionalno, što je došlo godinu kasnije.

Trenutak u kojem je Best postao Peti Bitl

Junajted se kao u tom trenutku najbolja momčad Engleske plasirao u Kup prvaka, natjecanje osnovano 1955. i koje je okupljalo isključivo prvake europskih zemalja. Bezbijev sastav u pretkolu se lakoćom obračunao s finskim HJK-om (3:2, 6:0), uz dva pogotka Besta, a zatim je u prvom kolu izbacio Vorvärts Berlin (2:0, 3:1).

Benfica se s punim pravom smatrala favoritom dvomeča koji je uslijedio u drugom kolu. Govorimo o klubu koji je 1961. i 1962. osvojio Kup prvaka, a 1963. i 1965. bio drugi. Portugalski velikan na terenu je imao Eusebija, jednog od najboljih u povijesti nogometa i 1965. najboljeg igrača svijeta. Umjesto o njemu, nakon dviju utakmica pričalo se o Bestu.

Lau, David Herd i Vilijam Falkez zabili su za pobjedu 3:2 pred 64 hiljade navijača na Old Traffordu. Blaga prednost imala je malo značenje s obzirom na to da ih je mjesec kasnije čekao uzvrat na Luzu, Stadionu svjetla, na kojem Benfica nikad nije izgubila evropsku utakmicu. Barem do tada.

Best je u 11 minuta srušio moćnu Benfiku