Haris Ovčina za "Avaz": Svojima kući objašnjavam da se ne znam štedjeti, meč s Veležom će biti poseban

- Vratio sam se u svoj klub, u svoj grad i sigurno mogu reći da sam jako sretan. Momci su me stvarno odlično primili. Dosta njih sam znao i prije nego sam došao u Željezničar. Tako da mi je odmah bilo lakše da se adaptiram - rekao je Ovčina na početku razgovora za "Avaz".

Ovčina je za kratko vrijeme "kupio" navijače Željezničara zbog svojih partija, ali i velike borbenošću. Sutra će "Plavi" gostovati Veležu, a za Ovčinu će to biti emotivan duel - igrat će na stadionu Rođeni, ali u drugom dresu.

Ovčina: Od navijača do igrača Željezničara . Facebook

Vratio se ranije od očekivanog nakon nezgodne povrede koju je zadobio protiv Nefčija u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Igra s maskom na licu, ali ni to ga ne ometa da na svaku loptu ide "glavom".

- Jako drago mi je to pročitati. Za mene to ima posebnu draž jer sam dijete kluba. Nijedan igrač koji nosi dres Željezničara ne treba da se štedi i uvijek treba davati maksimum za ovaj klub jer iza nas stoje fenomenalni navijači koji to cijene. I kada bude nekada loše oni će biti uz nas - naglasio je Ovčina.

Ne zna se štedjeti

Zbog njegove velike srčanosti, ali i borbe na terenu jer u svaki duel ide kao da je posljednji, Harisova porodica je pod velikim stresom, ali kaže da se ne zna štedjeti.

- Pa iskreno stalno dobijam savjete od roditelja i porodice gdje govore da moram biti oprezniji. Dosta sam im stresnih situacija priredio, gdje su se sikirali, ali uvijek im pokušavam objasniti da to ne mogu kontrolisati, da je to moja srčanost.

Kažem da ću se potruditi, da ću biti blaži, ali to je ipak jače od mene - kroz smijeh je rekao Ovčina.