Ibričić: Viveros je zatražio da se vrati kući, Šerbečić i Balta višak

Sportski direktor Fudbalskog kluba Sarajeva Senijad Ibričić rezimirao je danas prelazni rok, dotakao se pojačanja, ali i odlazaka, te svega urađenog u periodu koji je do sada proveo na Koševu.

Rekapitulacija

- Skoro mjesec je prošlo kako smo mi došli u FK Sarajevo i počeli raditi. Sve vas i navijače najviše zanima ta transfer politika, te ćemo se osvrnuti na te sve stvari.

Nakon ovih 30-akdana, mislim da smo svi prezadovoljni radom šefa i stručnog štaba, te odzivom svih naših igrača. Mislim da se napravila jedna dobra atmosfera i slika i da smo na kraju iz četiri utakmice uspjeli izvući maksimum, ali ostaje žal za dva boda iz Gabele - rekao je Ibričić.

Odlazak Viverosa

Potvrdio je da je Kolumbijac Kevin Viveros zatražio odlazak, iako nije zvanično raskinut ugovor.

- Prvi problem je bio kada je klub prije našeg dolaska doveo te igrače, a u međuvremenu je Nogometni savez BiH promijenio pravilo o broju stranaca. On je odlučio da ne može da ostane tu i da se navikne na te stvari.

Jednostavno se nije prilagodio, tražio je razgovor s nama i tražio je da se vrati kući. Tražilo se najbolje rješenje, jer je transfer plaćen, klub je pokušavao da se tu napravi najbolja stvar i za njega i za klub. Do danas se nije uspjelo, ali mislim da se još radi na tome kako to riješiti. Njegova odluka je da on želi da ide kući - rekao je Ibričić.

O transfer politici

Već neko vrijeme mnogo je transfera na Koševu. Odgovarajući na pitanje o tome koliko je teško uigrati ekipu, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine je rekao da je nemoguće svaki prelazni rok promijeniti po deset igrača.

- Nije to Playstation. Mi smo doveli tri igrača, a Nemanja Anđušić je ispao iznenada. Slažem se da to nije način i pokušat ćemo to uraditi skroz drugačije. Mislim da smo sada u situaciji da trebamo gledati naprijed, da Sarajevo stvarno ima dobru situaciju, i da proda i kupuje i pravi - pojasnio je Ibričić.

Dotakao se i situacije s Ivanom Jelićem Baltom i Besimom Šerbečićem, koje je trener Simon Rožman proglasio prekobrojnima u igračkom kadru Bordo tima.

- Ne mogu svi igrači igrati. Ne mogu biti 22 igrača u ekipi, 11 ih može igrati. Mi smo u 15, 20 dana željeli napraviti tu neku sliku ekipe i gledati šta je najbolje za ekipu, za klub. Igrači koji su ostali tu, za nas su kvalitetniji, mogu dati više od ovih igrača. Oni nisu otpisani, ali smo htjeli biti pošteni, dali smo im dovoljno vremena da mogu reagovati, da vide da nisu tu u prvom planu, da imaju mogućnost da sebi nađu klub - pojasnio je Ibričić.

Poručio je da će se u budućnosti posvetiti više pažnje Akademiji FK Sarajevo.