"Zmajevi" izgubili na Islandu i upropastili kvalifikacije: Baraž ostaje jedina šansa

Najbolju šansu BiH je imala u 71. minuti. Rezervista Miralem Pjanić je lucidno uposlio Edina Džeku koji je promašio loptu. U 84. minuti je i Nemanja Bilbija zaprijetio, ali pokušaj glavom završio je pored gola. Dvije minute kasnije i Džeko je pokušao, ali je odbranio Runarson.



U samom finišu utakmice Islanđani su došli do gola, a lopta se odbila do Finbogasona nakon bloka i on je pospremio u mrežu našeg gola.

Jedina šansa da se domognemo Eura je baraž koji je izboren preko Lige nacija.

U okviru grupe J odigrana su još dva susreta. Portugal je deklasirao Luksemburg sa 9:0, a Slovačka je savladala Lihtenštajn rezultatom 3:0.